Ліга націй

Гравець прокоментував нічийний результат у поєдинку Україна — Чехія.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін висловився щодо зустрічі з Чехією, передає офіційний сайт УАФ.

Україна — Чехія 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй 14.10.2024

Представник Бенфіки розповів, як йому вдалося здійснити сейв на 77-й хвилині поєдинку, за рахунку 1:1.

"Парирував, напевно, завдяки реакції. Утім, усе одно я залишився засмученим, бо хотілося перемогти. Могли взяти шість очок у двох поєдинках. Осад залишився. Важко грати на третій день, з грузинами віддали багато сил", — додав Трубін.

Раніше читачі визнали 23-річного Анатолія найкращим гравцем матчу проти Чехії.