Ліга націй

У трійку найкращих також увійшли Михайло Мудрик та Георгій Судаков.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Після завершення цієї зустрічі на нашому сайті з'явилося опитування, в якому редакція Football.ua запропонувала своїм читачам визначити найкращого гравця в команді Сергія Реброва проти чеської збірної.

Так, за результатами опитування, найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією став воротар Анатолій Трубін, який набрав 30,5% голосів. Другим став вінгер Михайло Мудрик із 18,5% голосів, а трійку найкращих замкнув центральний півзахисник Георгій Судаков (17,9%).

Результати голосування на Football.ua:

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.