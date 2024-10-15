Ліга націй

Український голкіпер висловився про нічию у матчі Ліги націй з Чехією.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін поділився враженнями від жовтневих матчів збірної України у Лізі націй.

"Гра триває. Залишаємо розчарування позаду та працюватимемо. Все в наших руках у листопаді", – написав Трубін в Instagram.



Зазначимо, що читачі Football.ua у голосуванні визнали Анатолія Трубіна найкращим гравцем збірної України проти чехів.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.