Томас Тухель уже найближчим часом стане головним тренером збірної Англії, передає журналіст Фабріціо Романо.

Сторони вже погодили умови контракту. Скоро його мають підписати та офіційно оголосити про призначення 51-річного спеціаліста.

Колишнім місцем роботи німця є Баварія (березень 2023 — червень 2024). Під його керівництвом мюнхенці виграли Бундеслігу в сезоні-2022/23.

Раніше Тухель встиг попрацювати з Челсі, ПСЖ, Боруссією (Дортмунд) і Майнцем. Найбільше досягнення німця — перемога в Лізі чемпіонів-2020/21 із лондонським клубом.

Щодо можливого призначення Томаса на посаду керманича збірної Англії нещодавно висловився капітан команди та його експідопічний Гаррі Кейн.