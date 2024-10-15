Німець знайшов нове місце роботи після всього кількох місяців відпочинку.
Томас Тухель, Getty Images
15 жовтня 2024, 21:14
Томас Тухель уже найближчим часом стане головним тренером збірної Англії, передає журналіст Фабріціо Романо.
Сторони вже погодили умови контракту. Скоро його мають підписати та офіційно оголосити про призначення 51-річного спеціаліста.
Колишнім місцем роботи німця є Баварія (березень 2023 — червень 2024). Під його керівництвом мюнхенці виграли Бундеслігу в сезоні-2022/23.
Раніше Тухель встиг попрацювати з Челсі, ПСЖ, Боруссією (Дортмунд) і Майнцем. Найбільше досягнення німця — перемога в Лізі чемпіонів-2020/21 із лондонським клубом.
Щодо можливого призначення Томаса на посаду керманича збірної Англії нещодавно висловився капітан команди та його експідопічний Гаррі Кейн.