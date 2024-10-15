Ліга націй

Німець знайшов нове місце роботи після всього кількох місяців відпочинку.

Томас Тухель уже найближчим часом стане головним тренером збірної Англії, передає журналіст Фабріціо Романо.

Сторони вже погодили умови контракту. Скоро його мають підписати та офіційно оголосити про призначення 51-річного спеціаліста.

Колишнім місцем роботи німця є Баварія (березень 2023 — червень 2024). Під його керівництвом мюнхенці виграли Бундеслігу в сезоні-2022/23.

Раніше Тухель встиг попрацювати з Челсі, ПСЖ, Боруссією (Дортмунд) і Майнцем. Найбільше досягнення німця — перемога в Лізі чемпіонів-2020/21 із лондонським клубом.

Щодо можливого призначення Томаса на посаду керманича збірної Англії нещодавно висловився капітан команди та його експідопічний Гаррі Кейн.