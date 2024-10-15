Ліга націй

Англієць і німець можуть возз'єднатися на рівні національних команд.

Центральний нападник Гаррі Кейн поділився своїми думками стосовно чуток про ймовірне призначення Томаса Тухеля керманичем збірної Англії.

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Під керівництвом німецького спеціаліста в Баварії (сезон-2023/24) 31-річний англієць відзначився 44 голами та 12 асистами в 45 матчах.

"Поки про це [призначення] не буде оголошено, очевидно, що я не можу це коментувати. Нам доведеться почекати і подивитися. Очевидно, я добре знаю Томаса з минулого року. Це чудовий тренер і фантастична людина, тож я впевнений, що хлопці з Футбольної асоціації Англії зв'яжуться зі мною, коли знатимуть про це більше", — заявив Кейн в ефірі Sky Sports.

За даними журналіста Фабріціо Романо, Тухель залишається одним із головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Англії. Раніше виконувач обов'язків керманича "Трьох Левів" Лі Карслі заявив, що це місце заслуговує на спеціаліста світового рівня.