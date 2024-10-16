Ліга націй

До вашої уваги результати ігрового дня.

У рамках четвертого туру Ліги націй відбулися низка поєдинків у слоті 21:45.

Польща та Хорватія на двох забили шість голів, але переможця так і не виявили.

Польща – Хорватія 3:3

Голи: Зелінський 5, Залевський 45, С. Шиманський 68 — Соса 19, П. Сучич 24, Батуріна 26.

Польща: Булка, Давідовіч (П'ятковський 38), Ківьор, Беднарек, Залевський, Модер (Ойеделе 62), Зелінський (Капустка 74), С. Шиманський, Камінський (Амеяу 62), Урбанський, Свідерський (Левандовські 62).

Хорватія: Лівакович, Ерлич (Лабрович 80), Гвардіол, Шутало, Перішич, Модрич, П. Сучич, Батуріна (Л. Сучич 80), Соса, Матанович (Будімір 61), Крамарич (Пашалич 70).

Попередження: Зелінський 70 — Гвардіол 32, Батуріна 78, Будімір 90+1

Вилучення: Лівакович 76.

Іспанія на своєму полі здолала Сербію, відправивши три голи.

Іспанія - Сербія 3:0

Голи: Лапорт, 5, Мората, 65, Баена, 77.

Іспанія: Рая, Кукурелья, Лапорт, Вівіан (Кубарсі, 82), Порро, Фабіан Руїс (Алеїш Гарсія, 82), Субіменді, Алекс Баена (Сарагоса, 78), Меріно (Педрі, 65), Оярсабаль, Мората (Хоселу, 78).

Сербія: Райкович, Неделькович (Чумич, 64), Бірманчевич, Павлович, Міленкович, Еракович, Здьєлар (Максимович, 64), Максимович, Самарджич (Груїч, 46), Йовеліч (Йович, 46), Мітрович (Сімич, 79).

Попередження: Оярсабаль (7), Ераковіч (38), Мітровіч (53), Міленкович (54), Йович (90+1).

Вилучення: Павлович (76).

Швейцарія — Данія 2:2

Голи: Фройлер 26, Амдуні 45+1 (П) — Ісаксен 27, Еріксен 69.

Північна Ірландія — Болгарія 5:0

Голи: Прайс, 15, 29, 81, Мітов, 32 (автогол), Мадженніс, 89.

Литва — Румунія 1:2

Голи: Кучіс, 7 (з пенальті) — Марін, 18 (з пенальті), Дрегуш.

Косово - Кіпр 3:0

Голи: Ррахмані, 30, Красники, 52, Сахіті, 70.

білорусь — Люксембург 1:1

Голи: Політевич, 54 — Родрігеш, 78 (з пенальті).

Шотландія – Португалія 0:0