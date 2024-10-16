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Польща - Хорватія, Getty Images
16 жовтня 2024, 00:09
У рамках четвертого туру Ліги націй відбулися низка поєдинків у слоті 21:45.
Польща та Хорватія на двох забили шість голів, але переможця так і не виявили.
Польща – Хорватія 3:3
Голи: Зелінський 5, Залевський 45, С. Шиманський 68 — Соса 19, П. Сучич 24, Батуріна 26.
Польща: Булка, Давідовіч (П'ятковський 38), Ківьор, Беднарек, Залевський, Модер (Ойеделе 62), Зелінський (Капустка 74), С. Шиманський, Камінський (Амеяу 62), Урбанський, Свідерський (Левандовські 62).
Хорватія: Лівакович, Ерлич (Лабрович 80), Гвардіол, Шутало, Перішич, Модрич, П. Сучич, Батуріна (Л. Сучич 80), Соса, Матанович (Будімір 61), Крамарич (Пашалич 70).
Попередження: Зелінський 70 — Гвардіол 32, Батуріна 78, Будімір 90+1
Вилучення: Лівакович 76.
Іспанія на своєму полі здолала Сербію, відправивши три голи.
Іспанія - Сербія 3:0
Голи: Лапорт, 5, Мората, 65, Баена, 77.
Іспанія: Рая, Кукурелья, Лапорт, Вівіан (Кубарсі, 82), Порро, Фабіан Руїс (Алеїш Гарсія, 82), Субіменді, Алекс Баена (Сарагоса, 78), Меріно (Педрі, 65), Оярсабаль, Мората (Хоселу, 78).
Сербія: Райкович, Неделькович (Чумич, 64), Бірманчевич, Павлович, Міленкович, Еракович, Здьєлар (Максимович, 64), Максимович, Самарджич (Груїч, 46), Йовеліч (Йович, 46), Мітрович (Сімич, 79).
Попередження: Оярсабаль (7), Ераковіч (38), Мітровіч (53), Міленкович (54), Йович (90+1).
Вилучення: Павлович (76).
Швейцарія — Данія 2:2
Голи: Фройлер 26, Амдуні 45+1 (П) — Ісаксен 27, Еріксен 69.
Північна Ірландія — Болгарія 5:0
Голи: Прайс, 15, 29, 81, Мітов, 32 (автогол), Мадженніс, 89.
Литва — Румунія 1:2
Голи: Кучіс, 7 (з пенальті) — Марін, 18 (з пенальті), Дрегуш.
Косово - Кіпр 3:0
Голи: Ррахмані, 30, Красники, 52, Сахіті, 70.
білорусь — Люксембург 1:1
Голи: Політевич, 54 — Родрігеш, 78 (з пенальті).
Шотландія – Португалія 0:0