Ліга націй

Новий керманич збірної Англії прокоментував своє призначення.

Національна збірна Англії отримала нового головного тренера — посаду обійняв німецький фахівець Томас Тухель, відомий за досвідом роботи, зокрема, у дортмундській Боруссії, французькому Парі Сен-Жермен, лондонському Челсі та мюнхенській Баварії.

Після оголошення про призначення, керманич поділився враженнями від важливої події в його тренерській кар’єрі.

"Я дуже пишаюсь тим, що мені випала честь очолити збірну Англії. Я давно відчуваю особистий зв'язок із футболом у цій країні, і вона вже подарувала мені кілька неймовірних моментів.

Мати шанс представляти Англію — це величезний привілей, а можливість працювати з цією особливою і талановитою групою гравців дуже захоплююча.

Тісно співпрацюючи з Ентоні Беррі в якості мого асистента, ми зробимо все можливе, щоб Англія була успішною, а її вболівальники пишались нею. Я хочу подякувати ФА за їхню довіру і з нетерпінням чекаю початку нашого спільного шляху", — заявив німецький фахівець.

Контракт із Тухелем підписано до завершення чемпіонату світу-2026, тоді як працювати на новій посаді він почне з першого дня 2025 року, а Лі Карслі тим часом завершить із командою груповий етап Ліги Націй УЄФА.