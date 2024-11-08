Ліга націй

У листопаді за участі підопічних Спаллетті відбудуться два матчі Ліги націй.

Італійська федерація футболу (FIGC) на своєму офіційному сайті оголосила, що для підготовки до найближчих матчів збірної Італії до її розташування будуть викликані 23 гравці.

Дебютні виклики до національної команди отримали троє виконавців: П'єтро Комуццо, Ніколо Савона та Ніколо Ровелла. До колективу Лучано Спаллетті повернувся Ніколо Барелла, який пропустив чотири попередні поєдинки італійців через травми.

Заявка збірної Італії :

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем);

Захисники: Алессандро Бастоні, Федеріко Дімарко (обидва — Інтер), Алессандро Буонджорно, Джованні Ді Лоренцо (обидва — Наполі), Андреа Камб'язо, Федеріко Гатті, Ніколо Савона (всі — Ювентус), П'єтро Комуццо (Фіорентина), Калеб Околі (Лестер Сіті), Дестіні Удоджі (Тоттенгем);

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — Інтер), Нікколо Пізіллі (Рома), Самуеле Річчі (Торіно), Ніколо Ровелла (Лаціо), Сандро Тоналі (Ньюкасл Юнайтед);

Нападники: Мойзе Кін (Фіорентина), Даніель Мальдіні (Монца), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Аталанта).

Цього місяця збірна Італії у рамках п'ятого-шостого турів Ліги націй УЄФА-2024/25 гостюватиме в Бельгії (14 листопада), після чого прийматиме Францію (17-го). Зараз команда Спаллетті перебуває на вершині турнірної таблиці свого квартету.