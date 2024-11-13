Гравець Барселони замінив представника Астон Вілли.
Пау Кубарсі, Getty Images
13 листопада 2024, 17:58
Центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі довикликаний до табору національної збірної Іспанії на заключні матчі Ліги націй проти Данії та Швейцарії.
Причиною виклику 17-річного центрбека стала травма його колеги за позицією Пау Торреса з Астон Вілли.
"Кубарсі приєднається до решти команди в Лас-Росас-Футбол Сіті і завтра проведе тренування з командою перед тим, як відправитися до Данії", — сказано в заяві Королівської іспанської футбольної федерації.
Нагадаємо, матч Іспанії проти Данії відбудеться 15 листопада, а поєдинок зі Швейцарією запланований на 18 листопада.