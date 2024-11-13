Ліга націй

Гравець Барселони замінив представника Астон Вілли.

Центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі довикликаний до табору національної збірної Іспанії на заключні матчі Ліги націй проти Данії та Швейцарії.

Причиною виклику 17-річного центрбека стала травма його колеги за позицією Пау Торреса з Астон Вілли.

"Кубарсі приєднається до решти команди в Лас-Росас-Футбол Сіті і завтра проведе тренування з командою перед тим, як відправитися до Данії", — сказано в заяві Королівської іспанської футбольної федерації.

Нагадаємо, матч Іспанії проти Данії відбудеться 15 листопада, а поєдинок зі Швейцарією запланований на 18 листопада.