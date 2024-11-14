Ліга націй

Дебютний виклик для вихованця Руху.

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик вимушений залишити розташування збірної України у Туреччині. Про це повідомляє УАФ.

Замість нього тренерський штаб національної команди вирішив викликати дебютанта "синьо-жовтих" — правого захисника львівського Руху Олексія Сича.

Зазначимо, що Сич став першим гравцем в історії львівського клубу, який отримав виклик до лав національної збірної України.

Цього сезону Олексій Сич відіграв за Рух 12 матчів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.