Ліга націй

Відбувся черговий матч Ліги націй.

У матчі п'ятого туру Ліги націй у групі С4 збірна Фарерських островів у гостях сенсаційно обіграла Вірменію з рахунком 1:0.

Гості забили єдиний та переможний м'яч на 33 хвилині, коли Вілйорнур Давідсен реалізував пенальті. Це був один з двох ударів гостей по воротах суперника.

Після п'яти турів Фарерські острови набрали шість очок і піднялися на друге місце, випередивши Вірменію (4). У Латвії також чотири бали, але після чотирьох ігор, а лідирує Північна Македонія, яка набрала десять очок за чотири матчі.

Вірменія — Фарерські острови 0:1

Гол: Давідсен, 33 (пен).

Вірменія: Чанчареевич — Амбарцумян, Ароян, Харутюнян (Манвелян, 85), Тікнізян — Бічахчян, Іву, Сперцян — Севікян (Шагоян, 46), Міранян (Ранос, 46), Селарраян.

Фарерські острови: Гестссон — Едмундссон, Г. Ватнгамар, Фере — Давідсен, Гендрікссон, Єнсен (Серенсен, 62), Даніельсен — Юстінуссен (Кнудсен, 68), Б'ярталід (С. Ватнгамар, 76), Клеттскард (Ольсен, 68 (Мнені, 76)).

Попередження: Амбарцумян, Харутюнян, Шагоян — Юстінуссен, Даніельсен, Гестссон.