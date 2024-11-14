Ліга націй

Відбувся стартовий матч п'ятого туру Ліги націй.

Збірна Австрії у матчі п'ятого туру Ліги націй у групі В3 у гостях впевнено обіграла Казахстан із рахунком 2:0.

Австрійці відкрили рахунок на 15 хвилині, коли результативним ударом відзначився Крістоф Баумгартнер.

Потім на 23 хвилині Казахстан залишився у меншості після вилучення Олександра Марочкіна за пряму червону картку.

За дві хвилини австрійці скористалися чисельною перевагою, забивши другий м'яч зусиллями Міхаеля Грегорича.

Таким чином Австрія набрала десять очок і вийшла на перше місце в групі, випередивши Норвегію (7). У Словенії ті самі сім балів і вона попереду Казахстану – одне очко.

Казахстан — Австрія 0:2

Голи: Баумгартнер, 15, Грегорич, 25.

Казахстан: Покатілов — Вороговський, Марочкін, Дарабаєв (Тапалов, 58), Касім, Астанов — Самородов (Кенжебек, 68), Тагіберген, Зайнутдінов (Пайруз, 68), Ісламхан (Жумаханов, 25) — Аймбетов (Карімов, 46).

Австрія: Шлагер — Данзо, Пош (Мвене, 64), Лінгарт, Прасс — Зайвальд, Лаймер (Зайдль, 64) — Віммер (Штогер, 72), Баумгартнер (Адаму, 72), Шмід (Вайманн, 77) — Грегорич.

Попередження: Вороговський.

Вилучення: Марочкін, 23 (пряма червона).