Відбувся стартовий матч п'ятого туру Ліги націй.
Казахстан - Австрія, Getty Images
14 листопада 2024, 19:15
Збірна Австрії у матчі п'ятого туру Ліги націй у групі В3 у гостях впевнено обіграла Казахстан із рахунком 2:0.
Австрійці відкрили рахунок на 15 хвилині, коли результативним ударом відзначився Крістоф Баумгартнер.
Потім на 23 хвилині Казахстан залишився у меншості після вилучення Олександра Марочкіна за пряму червону картку.
За дві хвилини австрійці скористалися чисельною перевагою, забивши другий м'яч зусиллями Міхаеля Грегорича.
Таким чином Австрія набрала десять очок і вийшла на перше місце в групі, випередивши Норвегію (7). У Словенії ті самі сім балів і вона попереду Казахстану – одне очко.
Казахстан — Австрія 0:2
Голи: Баумгартнер, 15, Грегорич, 25.
Казахстан: Покатілов — Вороговський, Марочкін, Дарабаєв (Тапалов, 58), Касім, Астанов — Самородов (Кенжебек, 68), Тагіберген, Зайнутдінов (Пайруз, 68), Ісламхан (Жумаханов, 25) — Аймбетов (Карімов, 46).
Австрія: Шлагер — Данзо, Пош (Мвене, 64), Лінгарт, Прасс — Зайвальд, Лаймер (Зайдль, 64) — Віммер (Штогер, 72), Баумгартнер (Адаму, 72), Шмід (Вайманн, 77) — Грегорич.
Попередження: Вороговський.
Вилучення: Марочкін, 23 (пряма червона).