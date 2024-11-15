Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 15 листопада і розпочнеться о 21:45.

У рамках п'ятого туру Ліги націй між собою зустрінуться національні збірні Данії та Іспанії.

Данія — Іспанія

П'ятниця, 15 листопада, 21:45, стадіон Паркен, Копенгаген. Арбітр зустрічі — Раде Обренович

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

"Червоно-білі" розпочали свою кампанію в Лізі націй-2024/25 з перемог над Швейцарією та Сербією, але потім зазнали поразки 1:0 в Іспанії, після чого зіграли внічию 2:2 зі Швейцарією в останньому турі. Данія завершить свою кампанію на груповому етапі на виїзді в Сербії 18 листопада. Вони мають хороші шанси посісти друге місце, але погані результати в останніх двох матчах можуть призвести до того, що вони випадуть з першої двійки. Цей матч стане першим матчем Браяна Рімера на чолі збірної Данії. 46-річний тренер був затверджений на посаді 24 жовтня, а до цього він очолював Андерлехт.

Данія виграла лише два з 17 попередніх матчів проти Іспанії, а останній успіх над п'ятничним суперником був досягнутий у березні 1993 року в матчі кваліфікації до чемпіонату світу з рахунком 1:0.

За версією FAVBET, Іспанія — фаворит майбутнього матчу Ліги націй проти збірної Данії. Перемога "червоної фурії" оцінюється коефіцієнтом 1.97, а перемога данців — 4.40. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.30.

Підопічні Луїса де ла Фуенте очолюють групу Ліги А з 10 очками, завдяки трьом перемогам і одній нічиїй у чотирьох матчах, і вже вийшли до чвертьфіналу змагань. Нічиєї було б достатньо, щоб забезпечити собі перше місце в п'ятницю, але поразка зробила б групу відкритою, особливо якщо Сербія також здолає Швейцарію в той же вечір.

Іспанія, яка завершує свій груповий турнір вдома у Швейцарії 18 листопада, є володарем Ліги націй, тріумфувавши у фіналі-2022/23 років, перемігши у фіналі Хорватію.

"Ла Роха" також прославилася перемогою на Євро-2024, і вони є непереможними у всіх змаганнях після товариської гри з Колумбією в березні, хоча національна команда не програвала жодного матчу з часів кваліфікації Євро-2024 з Шотландією в березні 2023 року.

Орієнтовні склади

Данія: Шмейхель — Андерсен, Вестергаард, Нельссон — Бах, Гюльманд, Гойбйорг, Доргу — Еріксен, Гойлунд, Гронбек.

Іспанія: Рая — Порро, Вівіан, Лапорт, Кукурелья — Субіменді, Руїс — Ольмо, Педрі, Ніко Вільямс — Мората.

Поточна форма

Очні зустрічі