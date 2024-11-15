Ліга націй

Керманич збірної Грузії — про майбутню зустріч з Україною в Лізі націй.

Національна збірна України готується до листопадових матчей Ліги націй, в рамках яких "синьо-жовті" спочатку зіграють проти Грузії, а потім — проти Албанії.

Головний тренер картвельської збірної Віллі Саньйоль поділився очікуваннями від майбутнього матчу з українцями.

"На жаль, я списував математику в школі. Якщо ми виграємо два матчі — будемо перші, це все, що можу сказати. Але не можу сказати, що це наша ціль — бути першими або виграти матчі.

Наша ціль — намагатися показати найкращі свої можливості. У такому разі, ти зазвичай отримуєш в кінці щось заслужене. Для мене найважливіша гра, я фокусуюся не на результаті, а на індивідуальній та командній грі.

Ми завжди хочемо атакувати, але не завжди це вдається. Україна — дуже сильна команда, вони показали це минулого місяця. Але перед тим, як думати про атаку чи забитий м'яч, нам треба подумати над більшою агресивністю на полі, ніж ми показали у жовтні. У цьому аспекті ми провалилися. Тому я чекаю більшої агресивності від футболістів.

Саба Гоглічідзе — не тут, Лаша Двалі — дискваліфікований. Інші гравці будуть грати на своїх позиціях. У нас має бути 11 гравців на полі", — цитує слова Саньйоля Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.