Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A4, у якому зіграють Данія та Іспанія.

Данія та Іспанія зіграють у п'ятому турі Ліги націй УЄФА на Паркені в Копенгагені.

Браян Рімер, після нічиєї проти Швейцарії (2:2), залучив до стартового складу Андерсена та Крістіансена в обороні, тоді як Нергор та Юльманн долучаться до центру поля.

Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Сербією (3:0), використав із перших хвилин Меріно в опорній зоні, а Ольмо розташується під Пересом ближче до атаки.

Данія: Шмейхель — Ба, Андерсен, Вестергор, Крістіансен — Гейб'єрг, Нергор, Юльманн — Гренбек, Гойлунн, Еріксен.

Запасні: Германсен, Віндаль, Нельссон, Рерслев, Френдруп, Ісаксен, Сков Ольсен, Дольберг, Доргу, Дамсгор, Вінн, Поульсен.



Іспанія: Рая — Порро, Вівіан, Лапорт, Кукурелья — Субіменді, Меріно — Оярсабаль, Ольмо, Баена — Перес.

Запасні: Реміро, Санчес, Грімальдо, Паредес, Мората, Руїс, Вільямс, Мінгеса, Касадо, Піно, Педрі, Омородіон.



Гра Данія — Іспанія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.