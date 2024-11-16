Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 15 листопада 2024 року.

У рамках п'ятого туру Ліги націй дивізіону А національна збірна Іспанії здобула перемогу над Данією та виграла свою групу.

Команда Луїса де ла Фуенте позбавила турнірного значення для себе останній тур цього змагання завдяки голам Оярсабаля та Айосе Переса, тоді як данській команді вдалося відзначити голом "престижу" під завісу протистояння, який у підсумку ніяк не вплинув на результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Данія — Іспанія в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Данія — Іспанія 1:2

Голи: Ісаксен, 84 — Оярсабаль, 15, Перес, 58

Данія: Шмейхель — Ба, Андерсен, Вестергор, Крістіансен — Гейб'єрг, Нергор (Дамсгор, 61), Юльманн — Гренбек (Ісаксен, 61), Гойлунн (Дольберг, 79), Еріксен (Сков Ольсен, 79).



Іспанія: Рая — Порро, Вівіан, Лапорт, Кукурелья — Субіменді (Касадо, 70), Меріно (Педрі, 80) — Оярсабаль, Ольмо (Вільямс, 70), Баена (Руїс, 62) — Перес (Мората, 70).



Попередження: Нергор, Андерсен, Ісаксен — Оярсабаль, Мората