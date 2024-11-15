Ліга націй
15 листопада 2024, 23:43
Іспанія здолала Данію та виграла групу A4
Команда Луїса де ла Фуенте позбавила турнірного значення для себе останній тур Ліги націй УЄФА.
Данія — Іспанія, Getty Images
15 листопада 2024, 23:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Данія — Іспанія 1:2
Голи: Ісаксен, 84 — Оярсабаль, 15, Перес, 58
Данія: Шмейхель — Ба, Андерсен, Вестергор, Крістіансен — Гейб'єрг, Нергор (Дамсгор, 61), Юльманн — Гренбек (Ісаксен, 61), Гойлунн (Дольберг, 79), Еріксен (Сков Ольсен, 79).
Іспанія: Рая — Порро, Вівіан, Лапорт, Кукурелья — Субіменді (Касадо, 70), Меріно (Педрі, 80) — Оярсабаль, Ольмо (Вільямс, 70), Баена (Руїс, 62) — Перес (Мората, 70).
Попередження: Нергор, Андерсен, Ісаксен — Оярсабаль, Мората