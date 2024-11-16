Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Данією.

Збірна Іспанії на передодні в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА обіграла Данію на полі суперників.

Данія — Іспанія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власної команди.

"Ми хочемо присвятити цю перемогу жертвам трагедії в Іспанії. Ми хотіли б подякувати данцям за дуже шанобливу хвилину мовчання.

Тим не менш, сьогодні ми залишили поле дуже щасливими. Наші суперники хотіли до останнього боротись вихід до наступного раунду й ми знали, що це буде дуже важкий і складний матч. У нас було кілька дуже хороших фаз, і в підсумку ми задоволені результатом.

Нічого такого, чого б ми не очікували, на полі не було. Перш за все, ми маємо привітати гравців, тому що вони мають багато різних якостей і кожен день вони дивують нас різними підходами, а також вміють страждати задля результату.

Травми? Побачимо, як ситуація розвиватиметься. У Баени проблеми з щиколоткою, але це не здається серйозним. У Субіменді проблема зі стегном, яка заважала йому нормально бігати. Ця ситуація дозволяє нам освіжити команду в понеділок, що ми і зробимо.

Ми завжди маємо якісь виклики. Ім'я Іспанії має велику вагу у футбольному світі та накладає на нас відповідальність, і ми спробуємо зіграти добре в наступній грі, щоб перемогти. При цьому ми завжди будемо піклуватись про гравців і не будемо брати на себе зайвий ризик", — заявив іспанський фахівець.

У заключному турі Іспанія прийматиме Швейцарію.