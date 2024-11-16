Ліга націй

Півзахисник Манчестер Юнайтед прокоментував призначення нового головного тренера.

Збірна Португалії напередодні розгромила Польщу в гостьовому матчі п’ятого туру Ліги націй УЄФА.

Португалія — Польща 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Однак головним питанням до півзахисника "європейських селесао" Бруну Фернандеша після завершення було не про виступ його збірної, а про майбутнє англійського Манчестер Юнайтед, куди нещодавно призначили нового головного тренера Рубена Аморіма.

"Усім футболістам боляче, коли ми не граємо, або коли ми виходимо на поле, і в нас щось не виходить, або ще з якоїсь причини. Я дуже палка людина, але коли справа доходить хвилювання за результат, я відкладаю це на другий план, тому що перемоги — це те, чого я хочу найбільше, і ніхто не хоче, щоб команда виграла більше, аніж я.

Тому я думаю, що всі довкола можуть хотіти цього так само сильно, як і я, але ніхто не хоче цього більше, аніж я. Ось чому найважливішим для мене завжди будуть результати команди.

Я хочу повернути Юнайтед на той рівень, на який він заслуговує, і я впевнений, що пан Аморім зможе нам у цьому допомогти. Коли я повернусь до клубу, у мене буде час із ним поговорити.

У нас ще будуть складні моменти адаптації, як він сказав, без цього нікуди. І ми повинні впоратись із цим, тому що ми всі хочемо грати, чи то за національну збірну, чи то за клуб", — заявив португальський виконавець.

Заключний матч Португалія зіграє в гостях у Хорватії.