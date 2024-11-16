Ліга націй

Керманич Португалії прокоментував роль капітана команди.

Збірна Португалії напередодні розгромила Польщу в гостьовому матчі п’ятого туру Ліги націй УЄФА.

Португалія — Польща 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "європейських селесао" Роберто Мартінес не міг пройти повз дубль та гольовий пас від капітана команди Кріштіану Роналду в своєму коментарі.

"Дисциплінований та відданий справі — наш капітан продовжує робити те, що він уміє робити найкраще, а саме — забивати голи. Для нас дуже важливим є його ставлення до справи і приклад, який він подає як капітан.

Ми всі бачимо, як Кріштіану забиває голи, але те, як він тренується... це якась фантастика!

Такий менталітет та його ставлення до роботи на тренуваннях указують на правильний шлях решті команди. Сьогодні він був чудовим, як і завжди. Ми щасливі", — заявив іспанський фахівець.

Заключний матч Португалія зіграє в гостях у Хорватії.