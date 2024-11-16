Ліга націй

Португальці знищили поляків.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився про розгромну перемоги над національною командою Польщі (5:1) в рамках 5-го туру Ліги націй. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Матч складався з двох частин. Перший тайм у нас не вийшов. Ми втратили концентрацію а занервували. Але другий тайм був просто чудовим. Непросто перемагати в кожній грі та забивати п'ять м'ячів. Радий, що виграли перед своїми вболівальниками.

Вітінья чудово проявив себе, вийшовши на заміну. Але один гравець не робить погоду. Ми перезавантажилися, стали грати інтенсивніше та підтримувати один одного. Це допомогло. Ми не дали полякам грати в другому таймі", — сказав Мартінес.