Ліга націй

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Грузією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров за кілька хвилин до матчу прокоментував гру з Грузією в Лізі націй.

"Цей матч дуже важливий для обох команд. Грузія грає вдома, тому я впевнений, що вони гратимуть агресивно. У нас схожа ситуація і сьогодні дуже важлива перемога і всі налаштовані на боротьбу.

Поле нове та тверде. Якщо дивитись — непогане, але дуже тверде. Втім, воно краще ніж те, на якому ми грали перший матч. Поле завжди однакове для обох команд.

Усі гравці у заявці – 20 футболістів. Ванат не зможе взяти участь у матчі, а решта готова", — сказав Ребров в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна.