Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляють прев'ю матчу Ліги націй, який відбудеться 16 листопада і розпочнеться о 19:00.

Збірна України продовжить свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй грою проти збірної Грузiї.

Грузія – Україна

Субота, 16 листопада, 19.00. “Батумi Арена” (Батумi, Грузiя). Арбітр — Крiс Кавана (Велика Британія). Пряма трансляція на MEGOGO

У тилу ворога

Здається, що ще більше підняти бойовий дух, ніж зараз мають грузини, просто неможливо, але місцева федерація змогла цього тижня цього досягти.

Віллі Саньйоль продовжив контракт до 2028 року! Коли він три роки тому очолював футбольну команду Сакартвело, це виглядало як демонстрація повної відсутності амбіцій. Всі посміюються з тренерських спроб себе реалізувати у виконанні Пірло, Лемпарда – але колишня зірка Баварії та збірної Франції до 2021-го провалилася набагато міцніше.

Збірна повертається! Голосуй за Лева матчу на сайті під час гри разом з брендом "Львівське". Кожен вболівальник може зробити свій вибір за найкращого гравця!

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Перший тренерський досвід, у Бордо, закінчився тим, що Саньйоль мало матом не покрив керівництво клубу: “Убога база, огидні поля, маленькі роздягальні, відсутність нормального харчування, бездарна скаутська служба, тотальний непрофесіоналізм”. Такі випади і в Україні є рідкістю, а вже в Західній Європі це очевидне порушення професійної етики, і після нього навіть легенді важко було б стати тренером у якомусь новому клубі.

Але зараз все виглядає так, що Саньйоль мав рацію, і йому просто не пощастило з місцем початку кар'єри. Бордо кисне в аматорській лізі, а Віллі зміг поставити вічному невдасi яскравий, цікавий футбол – і, головне, досягти успіху.

Саньйоль поставив своїй команді той футбол, який їй у всіх відносинах ближчий. Кварацхелія повинен отримувати м'яч не на своїй половині поля, щоб становити небезпеку; Мікаутадзе потрібні моменти, щоб забивати – і в цілому, атака грузинів набагато сильніша за оборону (навіть Цитаїшвілі, за всіх знижок на рівень, набагато доречніший в грі вперед). Але всі ми розуміємо, що дуже багато тренерів на місці Саньйоля грали б в сумний автобус за будь-яких кадрів – просто тому, що “збірна не топова”, “ніколи нічого не домагалися” і тому подібні виправдання.

Кадри вирішують все

Кварацхелія, тим часом, чудовий. Нехай зі знижками на стиль Конте та необхідність звикати до Лукаку, але Хвіча грає найважливішу роль у Наполі, який, у свою чергу, відіграє найважливішу роль у чемпіонських перегонах. П'ять голів, два асисти та найважливіша роль в атаках “адзуррі” – це більш ніж серйозна заявка на те, щоб і черговий сезон Ліги націй завершити на мажорній ноті.

А от у Жоржа Мікаутадзе справи погані. Переоцінювати клас цього гравця все ж таки не варто: коли у команди складається гра, хороший і він, коли команда в кризі, витягувати її з нього Жорж не здатний. Так було і в Аяксі, коли він йшов на антирекорди – зараз, коли Ліон слабко розпочав новий сезон, у Мікаутадзе всього два голи, причому обидва – новачку ліги Осеру.

Все це, звісно, ​​не скасовує факт, що в нас повно своїх проблем. Ванат отримав пошкодження і вилетів у той самий момент, коли, на мій погляд, міг би особливо стати в нагоді. Довбик навіть у найкращі часи грав за збірну не так добре, як за клуби – зараз, коли він разом із Ромою переживає кризу (хоча для ТАКОГО стану Роми його перфоманс – це 11 за десятибальною шкалою), від нього складно чекати чогось великого.

Знову чекаємо на ударний вихід від Яремчука? Ось він за збірну завжди грав краще ніж за клуб. Але, чесно кажучи, 206 хвилин на середину листопада за грецький клуб – це вже зовсім перебір. Щоб приїжджати та грати до збірної України з настільки скромними досягненнями у клубі, треба приїжджати з Реалу, як Лунін, чи з Челсі, як Шевченко – але не з Олімпіакосу.

Зінченко та Мудрик грають все-таки більше, слава Лізі конференцій. Шапаренко та Судаков просто грають, уже непогано; на позиції опорника з нізвідки з'явився Калюжний – і це, до речі, привід подякувати тим, кого останнім часом прийнято сварити. Тренерський штаб зважився на сміливий хід, довірився опорнику з Олександрії у дуже відповідальній грі – і це дало очевидну користь. Це знак, що і для інших клубів УПЛ двері до головної команди не зачинені – зараз, от, викликаний Олексій Сич із Руху, цілком можливо, що у цьому чи наступному матчах він дебютує.

Зважаючи на те, який динамічний футбол ставить своїй команді Саньоль, можна припустити, що центр поля наші виграють без боротьби. Грузинам потрібні фланги та швидкий перехід в атаку – і в контексті цього, до речі, саме позиції, одну з яких у Руху закриває Сич, мають особливе значення. Потрібна дуже надійна гра крайніх захисників – Миколенко вже навіть окремо сказав, що готовий на 100%.

Ну і, звісно, ​​пам'ятаємо про турнірний розклад. Дві нічиї на фініші для нас рівносильні двом розгромним поразкам – і те, й інше відправляє до третього дивізіону. Потрібно десь вигравати, і нічия в Грузії, яка так складно досяжна за фактом, мало що дає по суті. Суперник це теж знає – і цілком може просто чекати, коли ми розкриємося, щоб нокаутувати нас контратакою за участю Хвічі... У складну, загалом, ситуацію загнала себе наша збірна – подивимося, як вона вибиратиметься з неї.

Слова, слова, слова

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

На мою думку, друга гра буде відрізнятися від першої. Зараз ми граємо в Грузії. У них буде велика підтримка вболівальників. Я впевнений, що Грузія буде більш агресивна ніж в першому матчі, але в нас є свій план на гру. Я впевнений, що завтра ми мусимо його виконати і тоді все буде добре.

Я не знаю, в якому стані збірна Грузії, але ми грали з ними місяць тому. Є інформація й з іншого матчу, коли вони змінили тактичну схему. Але ми повинні бути готовими до будь-якої схеми, щоб протистояти такій команді. Завтра ми будемо налаштовані на перемогу, тому що ця гра дуже важлива. Впевнений, буде цікавий матч.

Кварацхелія? Будемо намагатися зупинити його як і в першій грі. Не знаю, на якій позиції гратиме Хвіча. Я дуже поважаю цього гравця. Я вважаю, лінія атаки збірної Грузії дуже високого рівня, але в нас є свій план на гру.

Віллі Саньйоль, головний тренер збірної Грузії:

На жаль, я списував математику в школі. Якщо ми виграємо два матчі – будемо перші, це все, що можу сказати. Але не можу сказати, що це наша ціль – бути першими або виграти матчі.

Наша ціль – намагатися показати найкращі свої можливості. У такому разі, ти зазвичай отримуєш в кінці щось заслужене. Для мене найважливіша гра, я фокусуюся не на результаті, а на індивідуальній та командній грі.

Ми завжди хочемо атакувати, але не завжди це вдається. Україна – дуже сильна команда, вони показали це минулого місяця. Але перед тим, як думати про атаку чи забитий м'яч, нам треба подумати над більшою агресивністю на полі, ніж ми показали у жовтні. У цьому аспекті ми провалилися. Тому я чекаю більшої агресивності від футболістів.

Саба Гоглічідзе – не тут, Лаша Двалі – дискваліфікований. Інші гравці будуть грати на своїх позиціях.

Орієнтовні склади

Грузія: Мамардашвілі — Кітеішвілі, Кашия, Кверквелія, Какабадзе, Кочорашвілі — Гвелесіані, Лочошвілі, Чакветадзе — Мікаутадзе, Кварацхелія

Україна: Трубiн – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Шапаренко, Судаков – Зубков, Мудрик – Довбик