Ліга націй

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У суботу, 16 листопада, збірна України проведе матч п'ятого туру Ліги націй проти Грузії.

Поєдинок пройде на стадіоні Батумі-Арена у Батумі та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Головним арбітром матчу призначено англієць Кріс Кавана.

Онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна:

Буде доступна у день матчу...

Між собою Грузія та Україна провели десять поєдинків, з яких "синьо-жовті" виграли сім, а ще три закінчилися з нічийним результатом. За статистикою м'ячів – 17:6 на користь українців.

В останньому матчі, в рамках цьогорічного розіграшу Ліги націй, Україна обіграла Грузію з рахунком 1:0 після єдиного голу Михайла Мудрика.

Після чотирьох турів Україна набрала чотири очки та посідає останнє місце у групі В1. Лідирує Чехія, у якої сім очок, а за нею йдуть Грузія та Албанія, які набрали по шість балів.