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Україна - Грузія, Getty Images
15 листопада 2024, 10:20
У суботу, 16 листопада, збірна України проведе матч п'ятого туру Ліги націй проти Грузії.
Поєдинок пройде на стадіоні Батумі-Арена у Батумі та розпочнеться о 19:00 за Києвом.
Головним арбітром матчу призначено англієць Кріс Кавана.
Онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна:
Буде доступна у день матчу...
Між собою Грузія та Україна провели десять поєдинків, з яких "синьо-жовті" виграли сім, а ще три закінчилися з нічийним результатом. За статистикою м'ячів – 17:6 на користь українців.
В останньому матчі, в рамках цьогорічного розіграшу Ліги націй, Україна обіграла Грузію з рахунком 1:0 після єдиного голу Михайла Мудрика.
Після чотирьох турів Україна набрала чотири очки та посідає останнє місце у групі В1. Лідирує Чехія, у якої сім очок, а за нею йдуть Грузія та Албанія, які набрали по шість балів.