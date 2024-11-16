Ліга націй

До вашої уваги статистика поєдинку Ліги націй.

У рамках п'ятого туру Ліги націй дивізіону B національна збірна України вирушила в гості до Грузії.

За підсумками першої половини зустрічі команда Сергія Реброва має мінімальну перевагу в рахунку завдяки автоголу Кверквелії на сьомій хвилині.

Зазначимо, що у першому таймі українці завдали лише два удари у бік воріт суперника, один із яких — у площину. У картвелів, у свою чергу, чотири спроби вразити ворота Анатолія Трубіна, проте у площину влучив також лише один.

Гра Грузія — Україна стартувала о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.