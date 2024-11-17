Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 16 листопада 2024 року.

Збірна Німеччини у матчі п'ятого туру Ліги націй на власному полі розгромила Боснію і Герцеговину (7:0).

Конкурентним матч у Фрайбурзі точно назвати було неможливо — ще в першому таймі гості отримали три м’ячі у власні ворота, після чого німці продовжили знущатись над обороною суперників і після перерви з підсумковими дублями Вірца та Кляйндінста.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Боснія і Герцеговина в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Німеччина — Боснія і Герцеговина 7:0

Голи: Мусіала, 2, Кляйндінст, 23, 79, Гаверц, 37, Вірц, 50, 57, Сане, 66.

Німеччина: Бауманн — Міттельштадт (Генрікс, 58), Рюдігер (Кох, 71), Та, Кімміх — Гросс, Андріх (Брандт, 58) — Мусіала (Сане, 58), Гаверц, Вірц (Гнабрі, 58) — Кляйндінст.

Боснія і Герцеговина: Васіль — Омерович, Барішич, Бічакчич, Мухаремович — Гігович (Байрактаревич, 63), Шуньїч (Гусейнбашич, 74), Бурнич — Куленович (Баздар, 63), Тахірович (Башич, 63), Демірович (Хайрадинович, 85).

Попередження: Та — Хайрадинович, Бурнич.