Ліга націй

Відбувся черговий матч Ліги націй.

У матчі п'ятого туру Ліги націй у групі А3 збірна Німеччини розгромила Боснію і Герцеговину з рахунком 7:0.

Команда Юліана Нагельсманна взялася за справу на другій хвилині поєдинку, коли Джамал Мусіала скористався передачею Йосуа Кімміха.

Потім на 23 хвилині Тім Кляйндінст подвоїв перевагу німців, а ще за 14 хвилин Кай Гаверц забив третій м'яч у ворота боснійців.

На старті другого тайму результативним ударом відзначився Флоріан Вірц, а через сім хвилин він оформив дубль.

На 66 хвилині свій гол забив Лерой Сане, а за 13 хвилин Кляйндінст оформив дубль.

Таким чином, Німеччина набрала 13 очок та лідирує у групі, випереджаючи Нідерланди. У боснійців лише одне набране очко позаду угорців.

Німеччина — Боснія і Герцеговина 7:0

Голи: Мусіала, 2, Кляйндінст, 23, 79, Гаверц, 37, Вірц, 50, 57, Сане, 66.

Німеччина: Бауманн — Міттельштадт (Генрікс, 58), Рюдігер (Кох, 71), Та, Кімміх — Гросс, Андріх (Брандт, 58) — Мусіала (Сане, 58), Гаверц, Вірц (Гнабрі, 58) — Кляйндінст.

Боснія і Герцеговина: Васіль — Омерович, Барішич, Бічакчич, Мухаремович — Гігович (Байрактаревич, 63), Шуньїч (Гусейнбашич, 74), Бурнич — Куленович (Баздар, 63), Тахірович (Башич, 63), Демірович (Хайрадинович, 85).

Попередження: Та — Хайрадинович, Бурнич.