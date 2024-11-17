Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 16 листопада 2024 року.

Збірна Нідерландів у матчі п'ятого туру Ліги націй на власному полі розгромила Угорщину (7:0).

Уже на сьомій хвилині гри матч було тимчасово призупинено — зле на лаві для запасних стало комусь із представників гостей у технічній зоні.

Однак гру в підсумку таки продовжили й до перерви угорці привезли у власні ворота одразу два пенальті.

Це спростило завдання команді Рональда Кумана, тож після відпочинку вона оформила підсумковий розгром.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Угорщина в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Нідерланди — Угорщина 4:0

Голи: Веггорст, 21 (пен), Гакпо, 45+12 (пен), Дюмфріс, 64, Копмайнерс, 86.

Нідерланди: Вербругген — Дюмфріс, Ван Геке, Ван Дейк, Тімбер (Хато, 68) — Гравенберх (Віффер, 79), Рейндерс, Де Йонг (Копмайнерс, 68) — Мален (Фрімпонг, 84), Гакпо (Ланг, 79), Веггорст.

Угорщина: Дібус — Орбан, Балог, Дардаї — Него (Гера, 75), Нікічер, Шафер (А. Надь, 74), Ж. Надь — Собослаї, Шаллаї (Чобот, 80), Варга (Сабо, 60).

Попередження: Тімбер — Орбан, Дардаї.