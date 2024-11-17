Ліга націй

Матч переривався через надання термінової медичної допомоги на лаві запасних угорців.

Збірна Нідерландів у матчі п'ятого туру Ліги націй на своєму полі розгромила Угорщину з рахунком 4:0.

Матч розпочався з неприємностей для угорців – на сьомій хвилині арбітр зустрічі призупинив гру, бо на лаві запасних угорців одному з членів тренерського штабу стало погано.

Після надання термінової медичної допомоги потерпілому, було ухвалено рішення про продовження матчу, який продовжився з того, що арбітр переглянув епізод із влученням у руку угорця у своєму штрафному майданчику. В результаті пенальті, який реалізував Ваут Веггорст.

Потім на 12 компенсованій хвилині до першого тайму Коді Гакпо реалізував ще один пенальті.

На 64 хвилині Дензел Дюмфріс забив третій м'яч у ворота угорців, а остаточну крапку у матчі поставив Тен Копмайнерс на 86 хвилині.

Після п'яти турів Нідерланди посідають друге місце у групі за Німеччиною, відстаючи на п'ять очок. В Угорщини на три бали менше і третій рядок, а останнє місце у Боснії і Герцеговини з одним балом.

Нідерланди — Угорщина 4:0

Голи: Веггорст, 21 (пен). Гакпо, 45+12 (пен), Дюмфріс, 64, Копмайнерс, 86.

Нідерланди: Вербругген — Дюмфріс, Ван Геке, Ван Дейк, Тімбер (Хато, 68) — Гравенберх (Віффер, 79), Рейндерс, Де Йонг (Копмайнерс, 68) — Мален (Фрімпонг, 84), Гакпо (Ланг, 79), Веггорст.

Угорщина: Дібус — Орбан, Балог, Дардаї — Него (Гера, 75), Нікічер, Шафер (А. Надь, 74), Ж. Надь — Собослаї, Шаллаї (Чобот, 80), Варга (Сабо, 60).

Попередження: Тімбер — Орбан, Дардаї.