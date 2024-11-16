Ліга націй

На даний момент поєдинок Ліги націй продовжується.

Матч п'ятого туру Ліги націй між збірними Нідерландів та Угорщини було призупинено через страшний інцидент на лаві запасних.

На сьомій хвилині зустрічі комусь із членів тренерського штабу угорської команди стало погано, після чого потерпілому знадобилася термінова медична допомога.

Персонал угорської збірної швидко оточив місце події від зайвих очей, після чого потерпілому надали допомогу. Після цього його забрали з поля на ношах під оплески з трубин.

Після короткої наради арбітра з гравцями та тренерами зустріч відновилася і Нідерланди відразу отримали право на пенальті, який реалізував Ваут Веггорст.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Нідерланди – Угорщина можна на Football.ua.