Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 16 листопада 2024 року.

Збірна Албанії у матчі п'ятого туру Ліги націй на власному полі зіграла внічию проти Чехії (0:0).

Наші суперники за групою подарували той результат, який міг би стати в нагоді команді Сергія Реброва перед заключним туром, однак свою частину завдання Україна так і не виконала.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Албанія — Чехія в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Албанія — Чехія 0:0

Албанія: Стракоша — Мітай, Аєті, Ісмаїлі, Балью — Рамадані, Асллані, Лачі (Абраші, 84) — Байрамі (Мучі, 72), Асані (Сефері, 30), Туці (Узуні, 84).

Чехія: Коварж — Боржил, Ємелка, Голеш — Провод (Лінгр, 83), Черв, Соучек, Цоуфал — Черни (Гложек, 64), Шульц (Кухта, 83), Хори (Клімент, 64).

Попередження: Абраші — Соучек, Хори.