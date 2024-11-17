Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 16 листопада 2024 року.
Албанія — Чехія, Getty Images
17 листопада 2024, 08:50
Збірна Албанії у матчі п'ятого туру Ліги націй на власному полі зіграла внічию проти Чехії (0:0).
Наші суперники за групою подарували той результат, який міг би стати в нагоді команді Сергія Реброва перед заключним туром, однак свою частину завдання Україна так і не виконала.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Албанія — Чехія в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:
Албанія — Чехія 0:0
Албанія: Стракоша — Мітай, Аєті, Ісмаїлі, Балью — Рамадані, Асллані, Лачі (Абраші, 84) — Байрамі (Мучі, 72), Асані (Сефері, 30), Туці (Узуні, 84).
Чехія: Коварж — Боржил, Ємелка, Голеш — Провод (Лінгр, 83), Черв, Соучек, Цоуфал — Черни (Гложек, 64), Шульц (Кухта, 83), Хори (Клімент, 64).
Попередження: Абраші — Соучек, Хори.