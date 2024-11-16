Ліга націй

Суперники збірної України поділили очки.

У матчі п'ятого туру Ліги націй у групі В1, де виступає збірна України, національні команди Албанії та Чехії зіграли внічию.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. У чехів була перевага у володінні м'ячем, однак за моментами була абсолютна рівна гра.

Після п'яти турів Чехія посідає перше місце у групі, набравши вісім очок. У Грузії та Албанії по сім балів, а останнє місце в України – п'ять очок.

Албанія — Чехія 0:0

Албанія: Стракоша — Мітай, Аєті, Ісмаїлі, Балью — Рамадані, Асллані, Лачі (Абраші, 84) — Байрамі (Мучі, 72), Асані (Сефері, 30), Туці (Узуні, 84).

Чехія: Коварж — Боржил, Ємелка, Голеш — Провод (Лінгр, 83), Черв, Соучек, Цоуфал — Черни (Гложек, 64), Шульц (Кухта, 83), Хори (Клімент, 64).

Попередження: Абраші — Соучек, Хори.