Ліга націй

Півзахисник Туреччини не зміг продовжити гру після перерви.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА збірна Туреччини зіграла внічию проти Уельса на власному полі (0:0).

На другий тайм цього протистояння головний тренер "червоно-білих" Вінченцо Монтелла не випустив півзахисника міланського Інтера Хакана Чалханоглу, як потім стало відомо, через отриману травму в першій половині гри.

Після завершення матчу Чалханоглу прокоментував свій стан здоров’я.

"Я нещодавно відновився після важкої травми й відчув защемлення в тому ж місці самому місці цього разу. Завтра ми зробимо МРТ.

Я все ще не відчуваю себе готовим на 100%, пройшло лише два тижні з моменту мого повернення до гри, і я не хотів ризикувати, попросивши тренера про заміну", — заявив турецький виконавець.

Нагадаємо, що Чалханоглу зазнав травми аддуктора в нещодавній грі проти Роми в рамках Серії A, після чого пропустив майже два тижні.

Заключний матч Туреччина проведе в гостях у Чорногорії.