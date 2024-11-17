Півзахисник Туреччини не зміг продовжити гру після перерви.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
17 листопада 2024, 09:46
Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА збірна Туреччини зіграла внічию проти Уельса на власному полі (0:0).
На другий тайм цього протистояння головний тренер "червоно-білих" Вінченцо Монтелла не випустив півзахисника міланського Інтера Хакана Чалханоглу, як потім стало відомо, через отриману травму в першій половині гри.
Після завершення матчу Чалханоглу прокоментував свій стан здоров’я.
"Я нещодавно відновився після важкої травми й відчув защемлення в тому ж місці самому місці цього разу. Завтра ми зробимо МРТ.
Я все ще не відчуваю себе готовим на 100%, пройшло лише два тижні з моменту мого повернення до гри, і я не хотів ризикувати, попросивши тренера про заміну", — заявив турецький виконавець.
Нагадаємо, що Чалханоглу зазнав травми аддуктора в нещодавній грі проти Роми в рамках Серії A, після чого пропустив майже два тижні.
Заключний матч Туреччина проведе в гостях у Чорногорії.