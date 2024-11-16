Ліга націй

Відбулися чергові матчі Ліги націй.

Сьогодні, 16 листопада, відбулися чергові матчі п'ятого туру Ліги націй у рамках квартету В4.

У першому матчі збірна Туреччини на своєму полі не змогла обіграти Уельс. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

При цьому на 89 хвилині турки отримали право на пенальті, але Керем Актюркоглу не зміг переграти воротаря з одинадцятиметрової позначки.

Туреччина — Уельс 0:0

Туреччина: Гюнок — Ельнані (Челік, 75), Бардакчі, Демірал, Мюлдюр — Чалханоглу (Юксек, 46), Кокджу — Актюркоглу, Гюлер (Айхан, 86), Акгюн — Їлмаз (Унал, 66).

Уельс: Дарлоу — Сорба (Каллен, 72), Девіс, Родон, Робертс, Вільямс — Вілсон, Гієн, Дж. Джеймс (Брукс, 73) — Гарріс (Ден. Джеймс, 46), Джонсон (Кумас, 90).

Попередження: Бардакчі — Джонсон, Родон.

На 89 хвилині Керем Актюркоглу (Туреччина) не реалізував пенальті.

У ще одній зустрічі, в якій зустрічалися збірні Чорногорії та Ісландії, сильнішими були гості з рахунком 2:0.

Ісландці відкрили рахунок у середині другого тайму, коли на 74 хвилині результативним ударом відзначився Оррі Оскарссон. Потім на 88 хвилині перевагу Ісландії зміцнив Ісак Йоганнессон.

Чорногорія — Ісландія 0:2

Голи: Оскарссон, 74, Йоганнессон, 88.

Чорногорія: Нікич — Радунович, Шіпчич, Вуячич, Марушич — Бакич (Лончар, 74), Янкович — Цамай (Мугоша, 69), Йовович, Радулович (Куч, 46) — Крстович.

Ісландія: Вальдімарссон — Томассон, Гуннарссон (Палссон, 19), Ангасон, Фрідрікссон — Тордарсон (Йоганнессон, 69), Траустасон, Гудмундссон — Торстейнссон (Еллертссон, 69), Гудйонсен, Оскарссон (Віллумссон, 90).

Попередження: Янкович, Радунович, Марушич, Вуячич — Томассон, Оскарссон, Гудйонсен.

Після п'яти турів Туреччина очолює групу, набравши 11 очок, що на два більше, ніж Уельс. Ісландія займає третє місце із сімома очками, а у Чорногорії — нуль балів.