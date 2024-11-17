Ліга націй

Результати матчів Ліги націй в дивізіоні В.

В дивізіоні В Ліги націй відбулись матчі заключного, шостого туру: Англія приймала Ірландію, Греція гостювала у Фінляндії.

Англія здобула розгромну перемогу над Ірландією, забивши п'ять голів у ворота Келлегера. Цікаво, що тимчасовий тренер збірної Англії Лі Карслі є ірландцем.

Всі п'ять голів забили різні футболісти: Кейн, Гордон, Галлагер, Бовен, Гарвуд-Белліс.

Англія посіла перше місце і підвищилась до дивізіону А.

Англія — Ірландія 5:0

Голи: Кейн, 53, Гордон, 55, Галлагер, 58, Бовен, 76, Гарвуд-Белліс, 79.

В паралельному матчі цієї групи Греція впевнено розібралась із фінами 2:0.

Це означає, що "три леви" повернулися до елітного дивізіону Ліги націй.

Фіни з 0 балів вилетіли до Ліги С, а греки, набравши стільки ж очок, як і Англія, опинилися на 2 місці і зіграють за вихід до еліти в плей-оф.

Фінляндія — Греція 0:2

Голи: Бакасетас, 52, Цоліс, 56