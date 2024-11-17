Результати матчів Ліги націй в дивізіоні В.
Англія - Ірландія, gettyimages
17 листопада 2024, 21:17
В дивізіоні В Ліги націй відбулись матчі заключного, шостого туру: Англія приймала Ірландію, Греція гостювала у Фінляндії.
Англія здобула розгромну перемогу над Ірландією, забивши п'ять голів у ворота Келлегера. Цікаво, що тимчасовий тренер збірної Англії Лі Карслі є ірландцем.
Всі п'ять голів забили різні футболісти: Кейн, Гордон, Галлагер, Бовен, Гарвуд-Белліс.
Англія посіла перше місце і підвищилась до дивізіону А.
Англія — Ірландія 5:0
Голи: Кейн, 53, Гордон, 55, Галлагер, 58, Бовен, 76, Гарвуд-Белліс, 79.
В паралельному матчі цієї групи Греція впевнено розібралась із фінами 2:0.
Це означає, що "три леви" повернулися до елітного дивізіону Ліги націй.
Фіни з 0 балів вилетіли до Ліги С, а греки, набравши стільки ж очок, як і Англія, опинилися на 2 місці і зіграють за вихід до еліти в плей-оф.
Фінляндія — Греція 0:2
Голи: Бакасетас, 52, Цоліс, 56