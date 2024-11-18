Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 17 листопада 2024 року.

Збірна Франції у матчі шостого туру Ліги націй обіграла Італію на полі суперників (3:1).

Команда Дідьє Дешама в заключному турі потребувала не просто перемоги над суперниками, а одразу з мінімум двома м’ячами переваги.

І тут у нагоді французам стало вміння захисника Люки Діня виконувати стандарти — той двічі знайшов голову Адрієна Рабьо своїми подачами, а також одного разу майстерно пробив у ліву дев’ятку, на що суперники відповіли лише одним голом і поступились першою сходинкою в таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Італія — Франція в рамках 6-го туру Ліги націй-2024/25:

Італія — Франція 1:3

Голи: Камб’язо, 35 — Рабьо, 3, 65, Вікаріо, 33 (авт.)

Італія: Вікаріо — Ді Лоренцо, Буонджорно, Бастоні — Камб’язо (Мальдіні, 78), Фраттезі (Распадорі, 66), Локателлі (Ровелла, 66), Тоналі, Дімарко (Удоджі, 83) — Барелла — Ретегі (Кін, 66).

Франція: Меньян — Кунде (Павар, 83), Саліба, Конате, Дінь — Гендузі, Коне, Рабьо — Коло Муані, Тюрам (Баркола, 78), Нкунку.

Попередження: Фраттезі — Коло Муані, Гендузі