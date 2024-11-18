Ліга націй

Керманич Франції прокоментував перемогу над Італією.

У заключному турі Ліги націй УЄФА збірна Франції здолала Італію на полі суперників.

Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що матч буде складним. Італія була в хорошій формі, перемога тут із рахунком 3:1 — це результат, який дозволяє нам повернути перше місце. Я думаю, що це заслужено, тому що сьогодні ми продемонстрували хороший футбол.

Матч першого туру допоміг нам не припуститись тих самих помилок. Ця Італія хоч і молодша, але вже має високу якість.

Потрібно було всього потроху. Схема з трьома форвардами була вирішальною для того, щоб добре захищатись і створювати труднощі для Італії на тактичному рівні, моя команда чудово реагувала на дії суперників.

Я робив вибір на стандартах, вивчаючи позиції суперників. У грі Італія показала себе достатньо якісною командою. Я також провів велику ротацію і цей матч став тим самим необхідним киснем для Франції. Сьогоднішня перемога — чудовий момент для моїх хлопців.

Ніхто не може змусити мене втратити спокій щодо нашого майбутнього. Ми не виграли гру проти Ізраїлю, який потім обіграв Бельгію сьогодні ввечері. І так завжди, хоча Франція вже багато років перебуває на вершині.

Завдяки мені? Трохи, але в основному завдяки гравцям. Я є тренером збірної 12 років, звичайно, є люди, які трохи втомилися бачити моє обличчя або чути, як я говорю. Але те, що відбувається зовні, не має значення — важливо те, що всередині, із моїми гравцями.

Зараз вони стали в середньому молодші, і я повинен супроводжувати їх трохи більше. У них є якість, і я можу працювати над цією якістю", — заявив французький фахівець.

Франція виграла групу A2 з 13 заліковими балами, випередивши Італію за рахунок додаткових показників.