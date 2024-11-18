Керманич Франції прокоментував перемогу над Італією.
Дідьє Дешам, Getty Images
18 листопада 2024, 09:45
У заключному турі Ліги націй УЄФА збірна Франції здолала Італію на полі суперників.
Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував виступ власної команди.
"Ми знали, що матч буде складним. Італія була в хорошій формі, перемога тут із рахунком 3:1 — це результат, який дозволяє нам повернути перше місце. Я думаю, що це заслужено, тому що сьогодні ми продемонстрували хороший футбол.
Матч першого туру допоміг нам не припуститись тих самих помилок. Ця Італія хоч і молодша, але вже має високу якість.
Потрібно було всього потроху. Схема з трьома форвардами була вирішальною для того, щоб добре захищатись і створювати труднощі для Італії на тактичному рівні, моя команда чудово реагувала на дії суперників.
Я робив вибір на стандартах, вивчаючи позиції суперників. У грі Італія показала себе достатньо якісною командою. Я також провів велику ротацію і цей матч став тим самим необхідним киснем для Франції. Сьогоднішня перемога — чудовий момент для моїх хлопців.
Ніхто не може змусити мене втратити спокій щодо нашого майбутнього. Ми не виграли гру проти Ізраїлю, який потім обіграв Бельгію сьогодні ввечері. І так завжди, хоча Франція вже багато років перебуває на вершині.
Завдяки мені? Трохи, але в основному завдяки гравцям. Я є тренером збірної 12 років, звичайно, є люди, які трохи втомилися бачити моє обличчя або чути, як я говорю. Але те, що відбувається зовні, не має значення — важливо те, що всередині, із моїми гравцями.
Зараз вони стали в середньому молодші, і я повинен супроводжувати їх трохи більше. У них є якість, і я можу працювати над цією якістю", — заявив французький фахівець.
Франція виграла групу A2 з 13 заліковими балами, випередивши Італію за рахунок додаткових показників.