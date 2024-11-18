Ліга націй

Захисник Італії прокоментував поразку від Франції.

У заключному турі Ліги націй УЄФА збірна Італії поступилась Франції на власному полі.

Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "Скуадри Адзурри" Федеріко Дімарко прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели чудовий матч і створили багато моментів, але поразка є поразка. Знаємо, що програли сильній команді, яка завжди грала на високому рівні. Ми будемо робити висновки з цього.

У перші 30 хвилин ми грали занадто широко, а вони багато грали в глибині поля. Після голу Камб’язо ми перебудувались, добре притиснули їх, і матч був рівним.

Прикро, що ми пропустили другий гол від Рабьо, адже саме такі деталі мають значення. Нам, безумовно, потрібно покращити захист стандартних положень. Така команда, як ми, не може пропускати всі голи лише з подібних ситуацій", — заявив італійський виконавець.

Італія посіла другу сходинку в групі A2 з 13 заліковими балами, поступившись Франції за рахунок додаткових показників.