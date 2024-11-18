Півзахисник Італії прокоментував поразку від Франції.
Ніколо Барелла, Getty Images
18 листопада 2024, 12:01
Напередодні у заключному турі Ліги націй УЄФА збірна Італії поступилась Франції на власному полі.
Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри півзахисник "Скуадри Адзурри" Ніколо Барелла прокоментував виступ власної команди.
"Це без сумніву був важкий матч для нас. Франція — дійсно сильна команда. Ми намагались урятувати гру до самого кінця. Маємо взяти позитивні моменти з цього виступу.
Сумно програвати таким чином, але гра була такою, що ми мали певні можливості врятувати її для себе. Ми могли б розіграти деякі моменти краще, але загалом виступили доволі непогано.
Однак поразка — це поразка, ми повинні проаналізувати її. Ми гідно почали виступ у Лізі націй після невдалого завершення фінальної кампанії до Євро. Ми в підсумку кваліфікувались до чвертьфіналу, що також є позитивним результатом.
А вже фініш на першому місці був би максимальним визнанням нашої роботи за ці кілька місяців, проте головним було пройти до плей-оф", — заявив італійський виконавець.
Італія посіла другу сходинку в групі A2 з 13 заліковими балами, поступившись Франції за рахунок додаткових показників.