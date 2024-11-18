Ліга націй

Півзахисник Італії прокоментував поразку від Франції.

Напередодні у заключному турі Ліги націй УЄФА збірна Італії поступилась Франції на власному полі.

Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Скуадри Адзурри" Ніколо Барелла прокоментував виступ власної команди.

"Це без сумніву був важкий матч для нас. Франція — дійсно сильна команда. Ми намагались урятувати гру до самого кінця. Маємо взяти позитивні моменти з цього виступу.

Сумно програвати таким чином, але гра була такою, що ми мали певні можливості врятувати її для себе. Ми могли б розіграти деякі моменти краще, але загалом виступили доволі непогано.

Однак поразка — це поразка, ми повинні проаналізувати її. Ми гідно почали виступ у Лізі націй після невдалого завершення фінальної кампанії до Євро. Ми в підсумку кваліфікувались до чвертьфіналу, що також є позитивним результатом.

А вже фініш на першому місці був би максимальним визнанням нашої роботи за ці кілька місяців, проте головним було пройти до плей-оф", — заявив італійський виконавець.

Італія посіла другу сходинку в групі A2 з 13 заліковими балами, поступившись Франції за рахунок додаткових показників.