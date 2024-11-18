Ліга націй

Керманич Італії прокоментував поразку від Франції.

У заключному турі Ліги націй УЄФА напередодні збірна Італії поступилась Франції на власному полі.

Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті прокоментував виступ власної команди.

"Ми вийшли на поле й пропустили одразу після розіграшу стандарту. Тоді ми не зуміли заспокоїтись і витратили багато енергії на хаос.

Після того, як ми забили гол, щоб зробити рахунок 1:2, здавалось, що ми зможемо довести справу до кінця. Але потім ми знову пропустили зі стандарту.

Цього разу ми грали не так, як у інших матчах. Наша гра в пас була недостатньо якісною, і ми дозволили Франції закривати нас на нашій половині, тому ми були змушені шукати більш складні варіанти.

Загалом, відповіді, які ми отримали від цього групового етапу, були позитивними. Сьогодні ми теж побачили кілька хороших речей у нашій грі.

Ця поразка створює певні проблеми з точки зору віри, але вона не повинна забрати дух, якого ми набули і який ми знову продемонстрували. Мені шкода вболівальників, тому що на стадіоні була чудова атмосфера, і ми повинні були підкріпити її вдалим результатом", — заявив італійський фахівець.

Італія посіла другу сходинку в групі A2 з 13 заліковими балами, поступившись Франції за рахунок додаткових показників.