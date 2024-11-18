Ліга націй

Віримо в перемогу.

Нападник збірної України Роман Яремчук напередодні вирішального матчу з Албанією в рамках групового раунду Ліги націй відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить УАФ.

"Ми граємо на виїзді, такі матчі завжди відрізняються від домашніх. Албанія — досить потужна команда. У неї хороший нападник, хороша лінія оборони, відчувається дисципліна в захисті.

У нас також вистачає кваліфікованих футболістів, які здатні вирішити долю поєдинку. Будемо фокусуватися на тому, що нам потрібна перемога. Сподіватимемося, що будуть гольові моменти для того, аби їх реалізувати. Щоб на нас це вплинуло добре у психологічному плані, і кожен футболіст трошки зняв із себе стрес, відчув впевненість і показував свою найкращу гру.