Віримо в перемогу.
Яремчук, uaf
18 листопада 2024, 20:44
Нападник збірної України Роман Яремчук напередодні вирішального матчу з Албанією в рамках групового раунду Ліги націй відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить УАФ.
"Ми граємо на виїзді, такі матчі завжди відрізняються від домашніх. Албанія — досить потужна команда. У неї хороший нападник, хороша лінія оборони, відчувається дисципліна в захисті.
У нас також вистачає кваліфікованих футболістів, які здатні вирішити долю поєдинку. Будемо фокусуватися на тому, що нам потрібна перемога. Сподіватимемося, що будуть гольові моменти для того, аби їх реалізувати. Щоб на нас це вплинуло добре у психологічному плані, і кожен футболіст трошки зняв із себе стрес, відчув впевненість і показував свою найкращу гру.
Часом бувають такі ігри, коли ми не забиваємо, не створюємо моментів. Але це не значить, що в нас щось не так з атакою. Особливо зараз, коли всі гравці суперників знають, що в нас хороша команда. Коли та сама Албанія майже весь матч проводить біля власного штрафного, важко знайти можливість забити.
Я впевнений, що наша команда має значний потенціал, аби забивати голи та здобувати результат. Звичайно, ми хочемо показати свій найкращий футбол, але таке трапляється.
Звісно, ми відчуваємо тиск, але це частина футболу. Кожна гра напружена, особливо коли ти граєш за великі клуби, щоразу борешся за три очки. Наші футболісти виступають у топ-чемпіонатах, проводять матчі щовихідних на найкращих стадіонах Європи. Не думаю, що це буде проблемою для нас. Звісно, завтра атмосфера на трибунах може мати свій вплив, але, сподіваюся, ми залишатимемося сфокусованими на грі", — заявив Яремчук.