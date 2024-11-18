Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A4, у якому зіграють Сербія та Данія.

Сербія та Данія розіграють місце в плей-оф в Лесковаці в рамках шостого туру Ліги націй УЄФА.

Драган Стойкович, після нічиєї проти Швейцарії (1:1), залучив до стартового складу Павловича в трійці центральних захисників.

Браян Рімер, на тлі поразки від Іспанії (1:2), використав із перших хвилин Рерслева та Нельссона в обороні, Дамсгор та Ісаксен зіграють на флангах півзахисту, а Дольберг та Поульсен складуть пару нападників.

Сербія: Петрович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, Гудель, Самарджич, Н. Максимович, Терзич — Влахович, Мітрович.

Запасні: Йованович, В. Ілич, Неделькович, Зделар, А. Максимович, Еракович, Топич, Іванович, Симич, Стоїч.



Данія: Шмейхель — Рерслев, Нельссон, Вестергор, Крістіансен — Дамсгор, Юльманн, Еріксен, Ісаксен — Дольберг, Поульсен.