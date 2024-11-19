Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 18 листопада 2024 року.

У заключному матчі Ліги націй дивізіону D в очному протистоянні зустрілися Ліхтенштейн та Сан-Марино.

Після першого тайму господарі мали мінімальну перевагу в рахунку, проте вже після перерви гравцям Сан-Марино вдалося здійснити неймовірний камбек, здобути перемогу та вирвати путівку до дивізіону C.

Зазначимо, що це була третя перемога в історії Сан-Марино — усі три були здобуті проти Ліхтенштейну. Окрім цього, санмаринці вперше в своїй історії забили три голи за один матч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліхтенштейн — Сан-Марино в рамках 4-го туру Ліги націй-2024/25:

Ліхтенштейн — Сан-Марино 1:3

Голи: Зеле, 40 — Лаццарі, 46, Нанні, 66, Голінуччі, 76