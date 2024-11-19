Ліга націй

Керманич Португалії дав свій коментар після матчу Ліги націй.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився щодо поєдинку з Хорватією в шостому турі Ліги націй-2024/25, передає офіційний сайт УЄФА.

Хорватія — Португалія 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.11.2024

Іспанський спеціаліст відзначив гру своїх підопічних у першій половині зустрічі на стадіоні Полюд у Спліті.

"Ми контролювали м'яч у першому таймі та розуміли, що на своєму полі Хорватія буде складним суперником. У другому таймі ми пропустили гол, але у нас теж були можливості забити. Я можу лише пишатися своїми гравцями. Незважаючи на вісім-дев'ять новачків, я вважаю, що нічия — це справедливий результат. Хорватія мала хороші можливості, але ми провели сильний перший тайм", — заявив 51-річний керманич португальців.

Раніше щодо матчу також висловився головний тренер хорватів Златко Далич.