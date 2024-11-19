Ліга націй

Тренер задоволений своїми гравцями.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував 1:1 з Португалією в Лізі націй.

"Португалія нав'язала свою гру з високим пресингом і великою кількістю рухів. Ми були занадто пасивними, що значно ускладнило нам завдання. Ми не могли дозволити собі надати Португалії так багато простору. У другому таймі ми внесли деякі зміни.

Хлопці заслужили цей результат своєю наполегливою працею, хоча здається, що нам завжди доводиться боротися за це. Ми провели в Лізі націй кілька дуже хороших матчів, зокрема другий тайм проти Португалії.

Ми ввели до складу кількох молодих футболістів, і, попри те, що у нас був кризовий період з результатами, кризи в нашій грі не було ніколи", — сказав Даліч.