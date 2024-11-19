Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 18 листопада 2024 року.

У рамках шостого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у групі А1 збірна Хорватії на власному полі зіграла внічию зі збірною Португалії.

Відкрити рахунок у першому таймі матчу вдалося саме гостям — голом відзначився Феліш. Результативним ударом Гвардіола господарі поля відповіли в другій половині зустрічі. Так, хорвати та португальці поділили очки, залишившись на другому та першому місцях свого квартету, тож плей-оф турніру дісталися обидві команди.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хорватія — Португалія в рамках шостого туру Ліги націй-2024/25:

Хорватія — Португалія 1:1

Голи: Гвардіол, 65 — Феліш, 33

Хорватія: Лівакович — Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол — Перішич (Л. Сучич, 58), Модрич (Моро, 78), Ковачич (Пашалич, 46), Соса (Якич, 46) — Крамарич, Матанович (Будімір, 63), Батуріна

Португалія: Са — Семеду, Араужу (Джало, 63), Вейга — Канселу, Отавіу (Консейсан, 71), Ж. Невеш, Вітінья, Мендеш (Далот, 80) — Феліш, Леау (Ф. Сілва, 71)

Попередження: Вейга, Ф. Сілва