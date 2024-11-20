Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 19 листопада 2024 року.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги націй національна збірна України здобула непросту перемогу над Албанією та посіла друге місце у своєму квартеті, за рахунок чого "синьо-жовті" зіграють в плей-оф за право вийти до елітного дивізіону.

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Підопічні Сергія Реброва провели зразковий перший тайм, особливо його початок, коли у стартові десять хвилин українцям вдалося забезпечити собі перевагу в рахунку у два м'ячі завдяки зусиллям Олександра Зінченка та Романа Яремчук.

Утім, після перерви албанці очікувано стали діяти більш агресивно та жваво, створивши збірній України чимало проблем. Так, реалізований пенальті Байрамі на 75-ій хвилині змусив нервувати українських вболівальників у заключному відрізку зустрічі, проте все ж збірна України відстояли свою перемогу з рахунком 2:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Албанія — Україна в рамках шостого туру Ліги націй-2024/25:

Албанія — Україна 1:2

Голи: Байрамі, 75 (пен.) — Зінченко, 5, Яремчук, 10



Албанія: Стракоша — Балліу, Ісмайлі, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані (Туці, 76), Лачі (Сефері, 90) — Асані (Байрамі, 46), Даку (Узуні, 46), Мучі (Ходжа, 51).



Україна: Трубін — Конопля (Сич, 76), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко (Шапаренко, 69), Калюжний, Судаков — Гуцуляк (Таловєров, 85), Яремчук (Довбик, 76), Мудрик (Назаренко, 85).



Попередження: Байрамі Лачі, Туці — Довбик