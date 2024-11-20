Ліга націй

Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у поєдинку Ліги націй проти Албанії.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги націй національна збірна України здобула непросту перемогу над Албанією та посіла друге місце у своєму квартеті, за рахунок чого "синьо-жовті" зіграють в плей-оф за право вийти до елітного дивізіону.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із албанською командою.

Дивитися відео гола та огляд матчу Албанія — Україна ви можете на Football.ua.