Ліга націй

Універсал "синьо-жовтих" відзначився голом у воротах збірної Албанії.

Наразі збірна України проводить матч шостого туру Ліги націй проти Албанії.

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко точно пробив по воротах албанців з лінії штрафного майданчика.

Для 27-річного українця це був десятий м'яч у футболці національної команди, за яку він проводить 69 матч.

На десятій хвилині Роман Яремчук подвоїв перевагу команди Сергія Реброва, і для 28-річного українця це був 17 гол у складі збірної. За цим показником Роман посідає четверте місце – найближча ціль Євген Коноплянка (21), а очолює рейтинг Андрій Шевченко (48).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Албанія — Україна.