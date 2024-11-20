Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 19 листопада 2024 року.

Збірна Чехії у матчі шостого туру Ліги націй обіграла Грузію на власному полі (2:1).

Наші конкуренти за групою зіграли так, як це було потрібно збірній України. Чехи провели потужний перший тайм і забезпечили собі необхідний результат наперед, який потім мали ще втримати після перерви.

Грузини забили посеред другого тайму й завершення матчу було особливо гарячим, оскільки гості були за крок від того, аби врятувати гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Грузія в рамках 6-го туру Ліги націй-2024/25:

Чехія — Грузія 2:1

Голи: Шульц, 3, Гложек, 24 — Мікаутадзе, 60

Чехія: Коварж — Голеш, Ємелка, Боржіл — Цоуфал, Черв, Крал, Черни (Провод, 57) — Шульц (Кухта, 88), Клімент (Хитіл, 57), Гложек (Лінґр, 73)

Грузія: Мамардашвілі — Гвелесіані (Давіташвілі, 36), Кашія, Двалі — Кітеїшвілі (Меквабішвілі, 61) — Какабадзе (Гочолейшвілі, 79), Чекветадзе (Зівзівадзе, 62), Кочорашвілі, Лочошвілі — Мікаутадзе (Лобжанідзе, 79), Кварацхелія

Попередження: Голеш (67), Крал (75), Хитіл (90+4), Цоуфал (90+4), Кухта (90+5) — Двалі (23), Мікаутадзе (35), Лочошвілі (62), Кварацхелія (90+4), Кашія (90+6)